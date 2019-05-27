SPOR

Futbolda şike kumpası davasının 12. duruşması başladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Futbolda şike kumpası davasının 12. duruşması başladı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri’de görülen Kumpas Davası’nın 12. duruşmasına geldi.

Futbolda şike kumpası davasının 12. duruşması başladı!

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek için Silivri'ye geldi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkan Aziz Yıldırım izleyici olarak Silivri'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, işleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğu için davaya katılamadı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'
Fenerbahçe ligi galibiyetle bitirdiFenerbahçe ligi galibiyetle bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbolda şike kumpası aziz yıldırım Fenerbahçe şike soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! 112 yıl sonra...

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! 112 yıl sonra...

Bilic geri dönüyor! Yeni adresini açıkladı

Bilic geri dönüyor! Yeni adresini açıkladı

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki!

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Başakşehir yine kayıplarda

Başakşehir yine kayıplarda

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbolda şike kumpası davasının 12. duruşması başladı!

Şike kumpası davasında yeni duruşma başladı

Bursaspor ve Erzurumspor'dan flaş başvuru! 'Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor

Fenerbahçe ligi galibiyetle bitirdi

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor

Konya'da sessiz randevu

Genç milli yıldızımız Umut Güneş'e Süper Lig kancası

Süper Lig ekipleri genç yıldızın peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.