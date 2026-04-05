Futbolda tarihi an: Kanada Premier Ligi'nde Wenger kuralları ilk kez kullanıldı

Futbol dünyasında devrim niteliğinde bir değişim olarak görülen "Wenger Kuralları", Kanada Premier Ligi’nde (CPL) test edilmeye başlandı. Ofsayt tartışmalarını kökten bitirmeyi hedefleyen bu yeni sistemde, teknik direktörlere tanınan "itiraz hakkı" (challenge) futbol tarihinde bir ilke sahne oldu.

Burak Kavuncu

Kanada Premier Ligi'nde test edilen Wenger kuralları sonrası teknik direktör itiraz hakkını kullanıyor. O anlar kameralara böyle yansıyor.

TEKNİK DİREKTÖR "VAR"A GİTTİ: İTİRAZ HAKKI İLK KEZ KULLANILDI

Forge FC ile Atletico Ottawa arasındaki maçın kritik bir anında verilen penaltı kararı sonrası, kenarda bekleyen teknik direktör hakeme giderek resmen itiraz hakkını kullandığını belirtti. Tenis ve voleyboldan aşina olduğumuz bu sistemin futbola entegre edilmiş hali olan "Challenge" hakkı sonrası, hakem monitöre giderek pozisyonu Wenger kurallarına göre yeniden inceledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde; teknik adamın kararlılığı ve ardından stadyumdaki dev ekranda yapılan inceleme süreci, futbolseverler tarafından meraklı gözlerle takip edildi.

KANADA'DA İLK KEZ DENENDİ!

YENİ OFSAYT KURALI DA GÜNDEMDE

Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı 4 Nisan'da yürürlüğe girdi ve ilk olarak Kanada Ligi'nde uygulanmaya başlandı.

Yeni kurala göre; bir hücum oyuncusunun ofsayta düşmüş sayılabilmesi için vücudunun tamamının sondan ikinci savunma oyuncusunu geçmiş olması gerekecek.

FIFA'nın açıklaması: "Bu yeni kural, hücum oyuncularına ufak bir avantaj sağlayacak ve maçların çok daha akıcı oynanmasına yardımcı olacak."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

uygulanabilir
Yeni ofsayt kuralını hiç beğenmedim bence faydadan çok zarar getirecek gol olsun istiyorlar ama böylece savunmalar hatlarını daha geriye kuracak ve maçta tempo düşecek
türkiyede uygulamayın lütfen…onunda içine edersiniz..!
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

