Futbolda tarihi an: Kanada Premier Ligi'nde Wenger kuralları ilk kez kullanıldı

Kanada Premier Ligi'nde test edilen Wenger kuralları sonrası teknik direktör itiraz hakkını kullanıyor. O anlar kameralara böyle yansıyor.

TEKNİK DİREKTÖR "VAR"A GİTTİ: İTİRAZ HAKKI İLK KEZ KULLANILDI

Forge FC ile Atletico Ottawa arasındaki maçın kritik bir anında verilen penaltı kararı sonrası, kenarda bekleyen teknik direktör hakeme giderek resmen itiraz hakkını kullandığını belirtti. Tenis ve voleyboldan aşina olduğumuz bu sistemin futbola entegre edilmiş hali olan "Challenge" hakkı sonrası, hakem monitöre giderek pozisyonu Wenger kurallarına göre yeniden inceledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde; teknik adamın kararlılığı ve ardından stadyumdaki dev ekranda yapılan inceleme süreci, futbolseverler tarafından meraklı gözlerle takip edildi.

KANADA'DA İLK KEZ DENENDİ!

After @ForgeFCHamilton were awarded a penalty, @atletiOttawa issued the first FVS challenge in CPL history 📺



📹: @OneSoccer pic.twitter.com/LxvofWMQGb — Canadian Premier League (@CPLsoccer) April 4, 2026

YENİ OFSAYT KURALI DA GÜNDEMDE

Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı 4 Nisan'da yürürlüğe girdi ve ilk olarak Kanada Ligi'nde uygulanmaya başlandı.

Yeni kurala göre; bir hücum oyuncusunun ofsayta düşmüş sayılabilmesi için vücudunun tamamının sondan ikinci savunma oyuncusunu geçmiş olması gerekecek.

FIFA'nın açıklaması: "Bu yeni kural, hücum oyuncularına ufak bir avantaj sağlayacak ve maçların çok daha akıcı oynanmasına yardımcı olacak."