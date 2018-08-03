Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de

İngiltere Premier Lig temsilci Manchester City, 2017 yılında Palmeiras’tan 32 milyon Euro ücret karşılığında satın aldığı Gabriel Jesus ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Jesus imza töreninde yaptığı açıklamada, taraftarların ilk günden beri kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür ederken hayatındaki en iyi verdiği kararın Manchester City’e gelmek olduğunu söyledi. Genç yetenek, İngiliz ekibiyle 52 maça çıkarken 24 gol, 10 da asiste imza attı.
Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrıldı
Kartal güle oynaya turladı
G.Saray'a transferde büyük şok!
Fenerbahçe, Islam Slimani için Leicester City ile anlaştı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi
TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
De Laurentiis: Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Napoli'ye önerildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum