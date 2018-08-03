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Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Manchester City kadrosunda bulunan genç forvet Gabriel Jesus ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de

İngiltere Premier Lig temsilci Manchester City, 2017 yılında Palmeiras’tan 32 milyon Euro ücret karşılığında satın aldığı Gabriel Jesus ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Jesus imza töreninde yaptığı açıklamada, taraftarların ilk günden beri kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür ederken hayatındaki en iyi verdiği kararın Manchester City’e gelmek olduğunu söyledi. Genç yetenek, İngiliz ekibiyle 52 maça çıkarken 24 gol, 10 da asiste imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Gabriel Jesus Manchester City

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