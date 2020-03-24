GAİB üyeleri, 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı hibe edecek

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı devlete hibe olarak verecek.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığı yakından tehdit eden koronavirüs salgını karşısında tüm kamu kurum ve kuruluşların seferber olduğunu belirterek, "TİM Başkanımız sayın İsmail Gülle koordinasyonunda, Türkiye genelinde tüm birliklerimiz ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında, Türkiye'nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için bir üretim seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Milli ve yerli üretim seferberliğinde birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Şu anda maske yapımında kullanılan kumaşın en önemli ihtiyaç malzemeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

“Birliğimiz üyesi dokunmamış kumaş (non-woven) üreten firmalarımız 30 milyon maske üretiminde kullanılmak üzere kumaş hibe ederek, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'ye (USHAŞ) bağışlayacaklar. Bu konuyla ilgili firmalarımızla ve USHAŞ ile gerekli irtibatı kurduk. En kısa zamanda ihtiyaç duyulan kumaşın üretimini sağlayarak, maske yapımında kullanılmak üzere USHAŞ'a ulaştıracağız. Maske konusunda hekimlerimiz de halkımız da asla endişelenmesin. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bizler bölge olarak en iyi olduğumuz alanlardan biri olan tekstil sektöründe, non-woven kumaş üretimi kanalıyla milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Gösterdikleri duyarlılık ve vatanperverlik için, bölgemizde faaliyet gösteren non-woven üreticisi firmalarımızın her birini tek tek, şahsım, temsil ettiğim ihracat ailesi ve ülkem adına canı gönülden kutluyorum. Bugünleri el birliği ile hep birlikte atlatacağız."

