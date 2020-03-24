YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAİB üyeleri, 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı hibe edecek

GAİB üyeleri, 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı hibe edecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.03.2020 18:45 | Son Güncelleme

GAİB üyeleri, 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı hibe edecek

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı devlete hibe olarak verecek.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığı yakından tehdit eden koronavirüs salgını karşısında tüm kamu kurum ve kuruluşların seferber olduğunu belirterek, "TİM Başkanımız sayın İsmail Gülle koordinasyonunda, Türkiye genelinde tüm birliklerimiz ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında, Türkiye'nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için bir üretim seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Milli ve yerli üretim seferberliğinde birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Şu anda maske yapımında kullanılan kumaşın en önemli ihtiyaç malzemeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

“Birliğimiz üyesi dokunmamış kumaş (non-woven) üreten firmalarımız 30 milyon maske üretiminde kullanılmak üzere kumaş hibe ederek, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'ye (USHAŞ) bağışlayacaklar. Bu konuyla ilgili firmalarımızla ve USHAŞ ile gerekli irtibatı kurduk. En kısa zamanda ihtiyaç duyulan kumaşın üretimini sağlayarak, maske yapımında kullanılmak üzere USHAŞ'a ulaştıracağız. Maske konusunda hekimlerimiz de halkımız da asla endişelenmesin. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Bizler bölge olarak en iyi olduğumuz alanlardan biri olan tekstil sektöründe, non-woven kumaş üretimi kanalıyla milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Gösterdikleri duyarlılık ve vatanperverlik için, bölgemizde faaliyet gösteren non-woven üreticisi firmalarımızın her birini tek tek, şahsım, temsil ettiğim ihracat ailesi ve ülkem adına canı gönülden kutluyorum. Bugünleri el birliği ile hep birlikte atlatacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) yeni tip koronavirüsü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:42
İkindi
16:10
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Can Eczanesi
Sehitkamil
Devam Eczanesi
Sehitkamil
Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aranan 140 şahıs yakalandı

Aranan 140 şahıs yakalandı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.