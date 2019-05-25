Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırdı. Gala Gecesi'nde Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanması büyük sürpriz oldu.

PLATFORMDA "YILDIZ" MESAJI

Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadı'na dev platform kuruldu. Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, "5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı" mesajı verildi.

KUTLAMAYA KATILMAYAN SİNAN GÜMÜŞ VE MBAYE DIAGNE PROTESTO EDİLDİ

Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı. Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

EMRE AKBABA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE KUTLAMADA

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba da kutlamada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Kaval kemiği kırılan Akbaba, ‘Şereftir Seni Sevmek’ marşıyla ve koltuk değnekleri yardımıyla platforma geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuya taraftarlar ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba’ tezahüratları ile destek verdi.