Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırdı. Gala Gecesi'nde Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanması büyük sürpriz oldu.
Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.
ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
PLATFORMDA "YILDIZ" MESAJI
Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadı'na dev platform kuruldu. Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, "5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı" mesajı verildi.
KUTLAMAYA KATILMAYAN SİNAN GÜMÜŞ VE MBAYE DIAGNE PROTESTO EDİLDİ
Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı. Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.
EMRE AKBABA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE KUTLAMADA
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba da kutlamada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Kaval kemiği kırılan Akbaba, ‘Şereftir Seni Sevmek’ marşıyla ve koltuk değnekleri yardımıyla platforma geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuya taraftarlar ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba’ tezahüratları ile destek verdi.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, ‘Cim-Bom şampiyon’ parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarı-kırmızılılara 3’lü çektirdi.
FATİH TERİM, ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE GELDİ
Teknik Direktör Fatih Terim de taraftarın isteği üzerine zemine indi. Terim’in tribünleri selamladığı sırada Türk Telekom Stadı’nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Kupa takdiminin ardından Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.
GS STORE'A BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.
KUTLAMADA ALYA, SONER SARIKABADAYI, EMRE AYDIN, İREM DERİCİ VE DECRAT SAHNE ALDI
GALA GECESİ'NDE FUTBOLCULAR SAHNEYE ÇIKIYOR
Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetim tek tek sahadaki platforma çağrıldı. Sahneye çıkan isimlerin tercih ettikleri şarkılar şöyle:
Selçuk İnan / Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Fernando Muslera / DJ Sonni - De Fiesta
Mariano / Grupo Revelacao - Ta Escrito
Ahmet Çalık / Sezen Aksu - Yalnızca Sitem
Younes Belhanda / Mustafa Sandal - Beni ağlatma (Tribünler "Fener ağlama" şeklinde tempo tuttu)
İsmail Çipe / Maher Zain - Mawlaya Arabic Version
Martin Linnes / Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours
Ryan Donk / Umut Timur - Vermedin
Badou Ndiaye / Ülkesi Senegal'den yerel bir şarkı tercih etti
Ömer Bayram / İbrahim Tatlıses - Mavişim
Emre Akbaba / Galatasaray marşı - Şereftir seni sevmek
Henry Onyekuru / Soft - Money
Kostas Mitroglou / The Notorious B.I.G. - Hypnotize
Fernando / MC Guime - Pais do Futebol
Semih Kaya / Bella Ciao
Christian Luyindama / Fally Ipupa - Mbeya Mbeya
Emre Taşdemir / Duman - Senden Daha Güzel
Yunus Akgün / Galatasaray marşı - Avrupa'nın kralı olduk
Marcao / Nipsey Hussle - Rap Niggas
Yuto Nagatamo / Funky Monkey Babys
Muğdat Çelik / Müslüm Gürses - Unutamadım
Sofiane Feghouli / Galatasaray marşı - Yüzde 100 Galatasaray
Ümit Davala / Phil Collins - Another Day In Paradise
Hasan Şaş / Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?
Levent Şahin / Ebru Gündeş - Beraber yürüdük biz bu yollarda
Fatih Terim / Galatasaray marşı - Adanmış hayatların umudu
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay / Galatasaray marşı - Rerere Rarara Galatasaray
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak / Galatasaray marşı - Rerere Rarara Galatasaray
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