SPOR

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırdı. Gala Gecesi'nde Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanması büyük sürpriz oldu.

20190525_2_36619566_44797036_Web

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.

20190525_2_36619721_44797461_Web

ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

20190525_2_36619671_44797311_Web

PLATFORMDA "YILDIZ" MESAJI
Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadı'na dev platform kuruldu. Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, "5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı" mesajı verildi.

20190525_2_36619721_44797468_Web

KUTLAMAYA KATILMAYAN SİNAN GÜMÜŞ VE MBAYE DIAGNE PROTESTO EDİLDİ
Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı. Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

EMRE AKBABA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE KUTLAMADA
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba da kutlamada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Kaval kemiği kırılan Akbaba, ‘Şereftir Seni Sevmek’ marşıyla ve koltuk değnekleri yardımıyla platforma geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuya taraftarlar ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba’ tezahüratları ile destek verdi.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcular ve teknik heyetten sonra sahaya gelen isim oldu. Başkan Cengiz, ‘Cim-Bom şampiyon’ parçasıyla podyumda boy gösterirken, taraftarların isteğiyle sahaya indi ve sarı-kırmızılılara 3’lü çektirdi.

FATİH TERİM, ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE GELDİ
Teknik Direktör Fatih Terim de taraftarın isteği üzerine zemine indi. Terim’in tribünleri selamladığı sırada Türk Telekom Stadı’nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Kupa takdiminin ardından Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

GS STORE'A BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

KUTLAMADA ALYA, SONER SARIKABADAYI, EMRE AYDIN, İREM DERİCİ VE DECRAT SAHNE ALDI

D7bb4xXWsAAkmfn

D7bc1IMW4AMFpnn

D7beP2RXsAATTPZ

D7bhackX4AAwpWT

D7bioSyXoAEHgRt

GALA GECESİ'NDE FUTBOLCULAR SAHNEYE ÇIKIYOR
Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetim tek tek sahadaki platforma çağrıldı. Sahneye çıkan isimlerin tercih ettikleri şarkılar şöyle:

  • Selçuk İnan / Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

  • Fernando Muslera / DJ Sonni - De Fiesta

  • Mariano / Grupo Revelacao - Ta Escrito

  • Ahmet Çalık / Sezen Aksu - Yalnızca Sitem

  • Younes Belhanda / Mustafa Sandal - Beni ağlatma (Tribünler "Fener ağlama" şeklinde tempo tuttu)

  • İsmail Çipe / Maher Zain - Mawlaya Arabic Version

  • Martin Linnes / Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours

  • Ryan Donk / Umut Timur - Vermedin

  • Badou Ndiaye / Ülkesi Senegal'den yerel bir şarkı tercih etti

  • Ömer Bayram / İbrahim Tatlıses - Mavişim

  • Emre Akbaba / Galatasaray marşı - Şereftir seni sevmek

  • Henry Onyekuru / Soft - Money

  • Kostas Mitroglou / The Notorious B.I.G. - Hypnotize

  • Fernando / MC Guime - Pais do Futebol

  • Semih Kaya / Bella Ciao

  • Christian Luyindama / Fally Ipupa - Mbeya Mbeya

  • Emre Taşdemir / Duman - Senden Daha Güzel

  • Yunus Akgün / Galatasaray marşı - Avrupa'nın kralı olduk

  • Marcao / Nipsey Hussle - Rap Niggas

  • Yuto Nagatamo / Funky Monkey Babys

  • Muğdat Çelik / Müslüm Gürses - Unutamadım

  • Sofiane Feghouli / Galatasaray marşı - Yüzde 100 Galatasaray

  • Ümit Davala / Phil Collins - Another Day In Paradise

  • Hasan Şaş / Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi?

  • Levent Şahin / Ebru Gündeş - Beraber yürüdük biz bu yollarda

  • Fatih Terim / Galatasaray marşı - Adanmış hayatların umudu

  • Başkan Yardımcısı Yusuf Günay / Galatasaray marşı - Rerere Rarara Galatasaray

  • İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak / Galatasaray marşı - Rerere Rarara Galatasaray

  • Başkan Mustafa Cengiz / Kayahan - Cimbom şampiyon
    • Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
    G.Saray'a veda ettiğini açıkladıG.Saray'a veda ettiğini açıkladı
    Türk Telekom'dan G.Saray'a özel video Türk Telekom'dan G.Saray'a özel video
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Galatasaray süper lig

    En Çok Okunan Haberler

    Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

    Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

    Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

    Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

    Barcelona'dan sürpriz transfer

    Barcelona'dan sürpriz transfer

    TFF başkanlığı için 5 aday var

    TFF başkanlığı için 5 aday var

    Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

    Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

    Marcelo'dan transfer cevabı

    Marcelo'dan transfer cevabı

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

    Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

    Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

    Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

    Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

    Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

    Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

    Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

    Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

    Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

    Okuyucu Yorumları 4 yorum
    Yüzsüzler....
    YANDINIZ EZİK KERDEŞİM...YANDINIZ...5 YILLIK ANLAŞMAYI,TAM BEN SANA BU SATIRLARI YAZARKEN,FATİH TERİM SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI...BUNUN ANLAMINI SEN VE SENİN GİBİ ÜLKE BAYRAĞINI YARIYA İNDİRENLER ÇOK İYI BİLİR
    "Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, altın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı." Fatih Terim
    "Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı." Fatih Terim 5 YIL DAHA BİZİMLESİN ADAM GİBİ ADAM..... AVRUPADA HEP BERABER SONUNA KADAR AVRUPANIN FATİHİ...
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

    Canlı yayında tarihi an! Fatih Terim...

    Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

    G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti

    G.Saray'a veda ettiğini açıkladı

    Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

    Türk Telekom'dan G.Saray'a özel video

    Galatasaray'ın altyapı takımları da şampiyon

    G.Saray altyapılarda da şampiyon

    Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan sorusuna yanıt

    Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.