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Galatasaray 3 - 0 Schalke 04 (UEFA Gençlik Ligi)

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

Galatasaray 19 yaş altı futbol takımı UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Schalke 04 takımını 3-0 mağlup etti. Nedim Yiğit yönetimindeki U19 takımının iki golü Atalay Babacan'dan atarken 3. gol Mutlu Aksu Doğan'dan geldi.

Galatasaray 3 - 0 Schalke 04 (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi'nde D Grubu maçında Galatasaray U19 takımı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Schalke 04 takımı ile karşı karşıya geldi.

Teknik sorumlu Ali Polat'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde mücadeleye başlayan Galatasaray U19 takımı rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray U19 takımının gollerini 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan ve 83. dakikada Mutlu Aksu Doğan kaydetti.

İlk maçta Lokomotiv Moskova'ya 1-0 yenilen Galatasaray ikinci maçta ise Porto U19 takımı ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu galibiyet ile sarı-kırmızılı takım ilk 3 puanını almış oldu.

D grubunda puan durumu:

1 Lokomotiv Moskova - 7 puan

2 Porto - 7 puan

3 Galatasaray - 4 puan

4 Schalke - 1 puan

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray U19 Schalke 04 U19 UEFA Gençlik Ligi

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