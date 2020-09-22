SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Asamoah müjdesi!

Galatasaray'a Asamoah müjdesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılılar mali gelir gideri dengelemek adına transfer operasyonunda temkimli davranırken, sürpriz bir haberle karşı karşıya kaldı. Buna göre yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah, Inter ile sözleşmesini feshedebilir! İşte o gelişme ve detaylar....

Galatasaray'a Asamoah müjdesi!

Yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah, artık sarı kırmızılılara çok daha yakın... İtalyan basını, konu ile ilgili sürpriz bir habere imza attı.

Buna göre Ganalı futbolcu, kısa süre içerisinde Inter'den ayrılabilir. İtalyan kulübünün yetkilileri, Asamoah'ın sürekli yaşadığı sakatlıklardan dolayı form tutamadığını düşünüyor ve oyuncuyu gönermek istiyor.

MAAŞI SORUN

Asamoah, şu anda Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Inter bu miktarı Asamoah ile görüşecek ancak kendisine talip olan takımlar 3 milyon euronun yanına dahi yanaşmıyor.Öte yandan yıldız futbolcu ile Galatasaray, bir dizi Alman kulübü, Crotone ve Benevento ilgileniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Galatasaray'a derbi öncesi şok!Galatasaray'a derbi öncesi şok!
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
G.Saray derbi öncesi orta sahaya bomba transfer!
G.Saray derbi öncesi orta sahaya bomba transfer!
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Trabzonspor'dan Sörloth için KAP açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth için KAP açıklaması
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sürekli sakatlık yaşıyorsa biz niye alıyoruz ki..??
Kwadwo senin ne işin var bu ligte ? Senin yerin Ligue 1.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'a Asamoah müjdesi!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray'da Hajduk Split hazırlıkları...
Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması!
Galatasaray'a derbi öncesi şok!
Galatasaray, Joao Mario için Inter'le temaslara başladı
G.Saray derbi öncesi orta sahaya bomba transfer!
Kolombiya'da Radamel Falcao çağrısı
Kolombiya'da Radamel Falcao çağrısı
Galatasaray'da Saracchi şoku! O maçları kaçıracak...
Galatasaray'da Saracchi şoku! Derbi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.