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Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.02.2020 15:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan Mario Lemina, bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisini kaçıran yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor.

Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Mario Lemina Galatasaray derbi Fenerbahçe Gençlerbirliği

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