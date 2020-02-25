Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisini kaçıran yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor.
Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.
(Sporx)
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