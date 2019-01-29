Galatasaray'a müjde! Charlie Austin'e izin çıktı

Southampton'ın menajeri Ralph Hasenhüttl, Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Charlie Austin'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığını söyledi.

Charlie Austin hakkında konuşan Ralph Hasenhüttl, "Charlie buraya geldiğimden beri iki kez oynayabildi. Yüzde 100 profesyonel bir oyuncu. Fantastik bir golcü olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"BAŞKA BİR KULÜP ARAMALI"

Ralph Hasenhüttl sözlerini "Charlie düzenli bir şekilde oynamak istiyor. Burada böyle bir seçenek yoksa, belki de bu seçeneğe sahip olabileceği başka bir kulüp aramalı" ifadeleriyle sürdürdü.

"SEÇENEK VARSA GÖRÜŞEBİLİR"

Charlie Austin'e izin verdiklerini de açıklayan Hasenhüttl, "Herhangi bir oyuncuyu gönderme çabamız yok. Ancak onun için uygun bir seçenek varsa, başka bir kulüple görüşebilir" şeklinde konuştu.

