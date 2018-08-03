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Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı biletleri ne kadar?

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Galatasaray - Akhisar, TFF Süper Kupa karşılaşması için Konya'da karşılaşacak. Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar Belediyespor, TFF Süper Kupası için mücadele edecekler. Akhisar, Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götürebilecek mi yoksa Galatasaray, 16. kez Süper Kupa'yı kazanacak mı? Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı biletleri ne kadar? Maçın hakemi kim? İşte detaylar...

Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı biletleri ne kadar?

Futbolseverlerin gözü Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçına çevrildi. Akhisar, tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş ve finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Akhisar, Süper Kupa'yı da kazanmak ve müzesine bir kupa daha eklemek istiyor. Galatasaray ise tarihinde 15 kez kez kazandığı Süper Kupa'yı bir kez daha alarak yeni sezona bu moral ile başlamak istiyor. Peki Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı biletleri ne kadar? Maçın hakemi kim? İşte detaylar...

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacak. Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemin ise Ümit Öztürk olacak. Galatasaray - Akhisar maçı 20.45'te başlayacak. Maç atv'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF SÜPER KUPA TARİHÇESİ

Türkiye Süper Kupası, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır. Bunun ilk örneği 2009 yılında yaşandı.

Galatasaray 23 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 15 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.

TARİH STAT 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM
05.08.2018 KONYA B.Ş. BELEDİYE GALATASARAY - AKHİSARSPOR
06.08.2017 SAMSUN YENİ 19 MAYIS BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 2 ATİKER KONYASPOR
13.08.2016 KONYA B.Ş. BELEDİYE BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 (0 - 3 P.) GALATASARAY A.Ş.
08.08.2015 OSMANLI STADI GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 BURSASPOR
25.08.2014 MANİSA 19 MAYIS FENERBAHÇE 0 - 0(3 - 2 P.) GALATASARAY
11.08.2013 BŞ. BLD. KADİR HAS GALATASARAY 1 - 0 FENERBAHÇE
12.08.2012 YENİ ERZURUM GALATASARAY 3 - 2 FENERBAHÇE
07.08.2010 ATATÜRK OLİMPİYAT BURSASPOR 0 - 3 TRABZONSPOR
02.08.2009 ATATÜRK OLİMPİYAT BEŞİKTAŞ 0 - 2 FENERBAHÇE
17.08.2008 MSV ARENA GALATASARAY 2 - 1 KAYSERİSPOR
05.08.2007 RHEINENERGIE STADI FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ
30.07.2006 COMMERZBANK ARENA GALATASARAY 0 - 1 BEŞİKTAŞ

AKHİSAR'DA GÖZLER TFF SÜPER KUPASI'NDA!

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe'yi yenerek tarihinde ilk kez müzesine bu kupayı götürme başarısını gösterdi. Akhisar, şimdi de Süper Kupa'yı da kazanarak başarısını yinelemek istiyor. ZTK yarı finalinde karşılaştığı ve 1-2 ve 2-0 sonuçları ile elediği Galatasaray ile TFF Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.

"İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'e de iyi başlayıp yoğun periyoda kadar bu kulvarda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA SÜPER KUPA HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR!

Galatasaray'da Süper Kupa maçı için hazırlıklar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların bireysel açma ve germe çalışması yaptığı bildirildi.

Ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı ifade edildi. Yunanistan'ın AEK takımı ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolculardan Maicon Roque, Serdar Aziz, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Yuto Nagatomo'nun bu bölümün ardından yenilenme çalışması yaparak idmanı tamamladığı, diğer oyuncuların yer aldığı grubun ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı oyuncuların, idmanın son bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TFF SÜPER KUPA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadı ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, kale arkaları (kuzey ve güney tribünleri) için 40, Maraton Tribünü (doğu ve batı tribünleri) için 80 lira olarak belirlendi.

Müsabakanın biletleri, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

TFF Süper Kupa maçında Galatasaraylı taraftarlar batı ve kuzey, Akhisarspor taraftarları ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

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