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Galatasaray - Akhisarspor TFF Süper Kupa maçının bilet fiyatları 40 ile 80 lira arasında olacak!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı Riva'da yapıldı.

Galatasaray - Akhisarspor TFF Süper Kupa maçının bilet fiyatları 40 ile 80 lira arasında olacak!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının organizasyon toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadı ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, kale arkaları (kuzey ve güney tribünleri) için 40, Maraton Tribünü (doğu ve batı tribünleri) için 80 lira olarak belirlendi.

Müsabakanın biletleri, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

TFF Süper Kupa maçında Galatasaraylı taraftarlar batı ve kuzey, Akhisarspor taraftarları ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray akhisarspor tff süper kupa

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