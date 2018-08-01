Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, zam tartışmaları ile geleceğinde belirsizlik yaşanan Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen 7.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. BeIN Sports France'ın haberine göre; Galatasaray, Gomis için 10 milyon Euro istedi.

Al-Hilal, Fransız yıldız Gomis'e de yıllık 10 milyon Euro önermişti. Suudi Arabistan ekibi Gomis'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu da gündemine almıştı.

MENAJERİ MENDY, GALATASARAY'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, geçtiğimiz günlerde Gomis için kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylemiş ve Galatasaray yönetimine sitem etmişti.

Mendy, Gomis hakkında "Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik. Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler. Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

