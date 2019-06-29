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Galatasaray, Alex Telles'ten para beklerken, Atletico Madrid sol bek aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Brezilya'da Athletico Paranaense forması giyen Renan Lodi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray'ın para beklediği Alex Telles transferi ise suya düştü.

Galatasaray, Alex Telles'ten para beklerken, Atletico Madrid sol bek aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico PR'de forma fiyen Renan Lodi'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki sol bek için Brezilya ekibine 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY, TELLES'İ BEKLİYORDU
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in olası Atletico transferi de bu şekilde rafa kalkmış oldu. Brezilyalı futbolcuyu 6,5 milyon Euro'ya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin yüklü miktardaki satışından %10 pay almayı hedefliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Alex Telles atletico madrid Renan Lodi

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