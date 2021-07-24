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Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı

24.07.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO

Cicaldau için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.

Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.

HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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