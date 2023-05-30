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GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte şampiyonluk karşılaşmasının 11'leri!

30.05.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşması heyecanı yükseldi. Sarı Kırmızılılar, hükmen galip olacağı Hatayspor karşılaşmasının puanları da eklendiğinde 82 puanı olacak. Sarı Kırmızılılar Başkent ekibiyle gerçekleşecek maç sonrası son olarak Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı sorgulamaları hız kazandı. Peki Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte 11'ler...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte şampiyonluk karşılaşmasının 11'leri!

Galatasaray Ankaragücü karşılaşması canlı yayını merak ediliyor. Ziraat Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada hakemliği Volkan Bayarslan üstleniyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçının canlı ekrana geleceği kanal, yayın saati ve 11'ler...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başladı.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor.

ANKARA GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Ankaragücü 11'ler: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Sowe

Galatasaray 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü, son 6 haftada tek yenilgisi olması halinde 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti.

Ankaragücü, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı henüz garantileyemedi.

URAS RADAKOVİC VE PEDRİNHO SAKAT!

Uros Radakovic ve Pedrinho'nun sakatlıkları sürüyor.

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati belli olacak.

GALATASARAY, 3 PUANLA DÖNMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.

Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezalı olduğu için maçta yer alamayacak.

ANKARAGÜCÜ VE GALATASARAY'IN İSTATİSTİK VE ANALİZLERİ

Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 Süper Lig karşılamasının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig karşılamasının 7'sinde devreye önde girmeyi başardı.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan

Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan

Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan

Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan

Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan

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