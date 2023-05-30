GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte şampiyonluk karşılaşmasının 11'leri!

Galatasaray Ankaragücü karşılaşması canlı yayını merak ediliyor. Ziraat Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada hakemliği Volkan Bayarslan üstleniyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçının canlı ekrana geleceği kanal, yayın saati ve 11'ler...
Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başladı.
Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.
Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor.
Ankaragücü 11'ler: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Sowe
Galatasaray 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Ankaragücü, son 6 haftada tek yenilgisi olması halinde 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti.
Ankaragücü, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı henüz garantileyemedi.
Uros Radakovic ve Pedrinho'nun sakatlıkları sürüyor.
Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati belli olacak.
Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.
Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezalı olduğu için maçta yer alamayacak.
Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 Süper Lig karşılamasının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.
Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig karşılamasının 7'sinde devreye önde girmeyi başardı.
Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan
Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan
Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan
Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan
Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan