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Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

04.02.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

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