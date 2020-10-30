SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi

Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.

Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Belhanda'nın yerine Fenerbahçe'nin gözdesi geliyor!Belhanda'nın yerine Fenerbahçe'nin gözdesi geliyor!
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leriİşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
Yıldız futbolcunun bir an önce iyileşmesini bekliyor...
Yıldız futbolcunun bir an önce iyileşmesini bekliyor...
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
4 hakem koronavirüse yakalandı
4 hakem koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi
Galatasaray'ın maçı ertelendi!
Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ü istiyor!
Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!
Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....
Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....
Galatasaray'da Belhanda gidiyor Yunus Mallı geliyor!.
Belhanda'nın yerine Fenerbahçe'nin gözdesi geliyor!
Galatasaray'da Ankaragücü maçında Falcao yok
Galatasaray'da Falcao yok
Tanju Çolak'tan Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.