Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği mali genel kurulunda, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.

"SU AKTI, YERİNİ BULDU"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mahkemenin tarihi bir karar verdiğini dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar. Özellikle, medeni kanunu ve dernekler kanunu açısından hukuka uygun bir karar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı bir içtihat kararı var zaten. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi, fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Galatasaray'ı mecburi olarak mahkeme kapılarına götürdü. Oysa ben ilk gün söyledim, idari ibrasızlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararıdır, idari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim diye istirham etmiştim. Uymadılar. Tabii ki alınan her karara saygı duyarım, genel kurul kararına da saygı duyarım; ama alınan karar yanlış bir hükümdü. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamların yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza... Hepsine teşekkür ediyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum. Bu vesayet makamlarının kırılmasında etkin bir görev aldılar."