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  4. Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2020 19:31 | Son Güncelleme

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Galatasaray bir transferi daha duyurdu. Sarı kırmızılılar altyapı oyuncularından Batuhan Ahmet Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki file bekçisi Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve genç oyuncunun Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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