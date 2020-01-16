Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki file bekçisi Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve genç oyuncunun Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
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