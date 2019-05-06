Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.
"18 SENEDİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM"
Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı'nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.
Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa'ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Maç sonu patladı! 'İstediklerimi söylersem ceza alırım'
'Daha hiçbir şey bitmedi'
Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!
Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'
1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!
İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı
Bandırma'da '90+8' mutluluğu
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Volkan'dan Harun'a destek
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Trabzonspor transferi açıkladı
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Okuyucu Yorumları 4 yorum