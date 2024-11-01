Galatasaray Beşiktaş derbisinin olay hakemi Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük için çarpıcı iddia! Gelir kapısı yapmışlar, milyonlar kazanıyorlar

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında düdük çalan Arda Kardeşler'in mücadeledeki bazı kararları çokça tartışılırken özellikle Beşiktaş cephesinin yoğun tepkilerine neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ: DÜDÜĞÜNÜ ASMALIDIR

Ligin 11. haftasında düdük çalacak hakemler arasında görülmeyen ve TFF'nin kızağa çektiği anlaşılan Kardeşler için Beşiktaş cephesinden 'Derhal düdüğünü asmalıdır' çıkışı gelirken tecrübeli hakem için geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddia da gündeme gelmişti.

11 MİLYON TL ÜZERİNDE GELİR...

Kardeşler için 500'ün üzerinde hakaret davası olduğu ve davalardan 11 milyonun üzerinde gelir elde edebileceği öne sürülmüştü.

GELİR KAPISI YAPMIŞLAR

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Yağız Sabuncuoğlu da bu durumu doğrularken Zorbay Küçük'ün de bu şekilde kendisine gelir kapısı yarattığını ifade etti.

"İKİ SAVCI DOĞRULADI"

Sabuncuoğlu paylaşımında "İki tane savcı ile görüşüp doğrulattım. Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, 5-6 yıl geriye dönük, kendilerine edilen küfürlere yönelik dava açıp bu durumu gelir kapısı haline getirmişler!" ifadelerini kullandı.