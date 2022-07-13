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Galatasaray bir türlü kazanamıyor! 2 maçta 2 mağlubiyet aldılar... Yeni sezon öncesi 'ALARM' çalıyor!

13.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaştı. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 kaybeden Okan Buruk yönetimindeki Aslan, MOL Fehervar'i mağlup edip moral depolamak istiyordu. Galatasaraylı taraftarların mutlak galibiyet beklediği maçtan sarı-kırmızılılar 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni sezon öncesi alarm veren Galatasaray, taraftarını kuşkulandırdı.

Galatasaray bir türlü kazanamıyor! 2 maçta 2 mağlubiyet aldılar... Yeni sezon öncesi 'ALARM' çalıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , ikinci hazırlık maçını MOL Fehervar ile yaptı. İlk maçında Sturm Graz'la karşılaşan ve öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Aslan, MOL Fehervar engelini aşıp moral depolamayı amaçlıyordu. Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılarak oynadığı 2 maçtan da galibiyeti koparamadı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Fehervar'ı 3-0 mağlup ederek hazırlık maçından galibiyetle ayrılmıştı.

GALATASARAY SAHAYA BU 11'LE ÇIKTI

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Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed.

SERGİO OLİVEİRA, İLK İDMANINA ÇIKTI

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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

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9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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