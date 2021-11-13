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Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

13.11.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray ile TFF 1. Lig’de yer alan Bursaspor milli maç arasını değerlendirmek amacıyla bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarı ekrana kilitleyecek olan maçın, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

Topladığı 21 puanla lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde Süper Lig’de 4. sırada bulunan Galatasaray ile TFF 1. Lig’de bu sezona istediği gibi başlayamayan Bursasapor, milli arayı iyi değerlendirmek amacıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıarın ev sahipliğinde Florya Metin Oktay tesislerinde karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçı saat 14.00’de başlayacak ve GS TV ile Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Bursaspor arasında gerçekleşecek olan hazırlık müsabakası, 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak. Maç, GS TV'de ekranlara gelecek.

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’de 21 puana erişmişti. Trabzonspor ise aldığı 30 puanla, Galatasaray'ın önünde ilerliyor.

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

Bugün Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, ise 14 puanla 11. sırada yer alıyor.

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Bursaspor
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