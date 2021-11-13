Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı canlı izle! GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda?

Topladığı 21 puanla lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde Süper Lig’de 4. sırada bulunan Galatasaray ile TFF 1. Lig’de bu sezona istediği gibi başlayamayan Bursasapor, milli arayı iyi değerlendirmek amacıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıarın ev sahipliğinde Florya Metin Oktay tesislerinde karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçı saat 14.00’de başlayacak ve GS TV ile Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Bursaspor arasında gerçekleşecek olan hazırlık müsabakası, 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak. Maç, GS TV'de ekranlara gelecek.

Galatasaray, Süper Lig’de 21 puana erişmişti. Trabzonspor ise aldığı 30 puanla, Galatasaray'ın önünde ilerliyor.

Bugün Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, ise 14 puanla 11. sırada yer alıyor.





