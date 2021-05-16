Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a moraller bozuldu.Sarı kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası flaş gelişmeler yaşandı.Cimbom'da 4 yıldız futbolcu hemen maçın ardından takımla vedalaştı.Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Galatasaray ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Şener, takımla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
ETEBO
Kiralık sözleşmesi biten Etebo'nun dün gece İstanbul'dan ayrılarak Stoke City'ye döndüğü ifade edildi.
SARACCHI
Galatasaray'da bir diğer kiralık isim Saracchi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildikten sonra takım arkadaşlarına veda ettiği ve önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
GEDSON FERNANDES
Dün gece yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına veda eden Gedson Fernandes'in önümüzdeki sezon Tottenham'da devam etmek istediği öğrenildi.
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