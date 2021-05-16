Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a moraller bozuldu.Sarı kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası flaş gelişmeler yaşandı.Cimbom'da 4 yıldız futbolcu hemen maçın ardından takımla vedalaştı.Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.

İŞTE TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Galatasaray ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Şener, takımla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

ETEBO

Kiralık sözleşmesi biten Etebo'nun dün gece İstanbul'dan ayrılarak Stoke City'ye döndüğü ifade edildi.

SARACCHI

Galatasaray'da bir diğer kiralık isim Saracchi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildikten sonra takım arkadaşlarına veda ettiği ve önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.

GEDSON FERNANDES

Dün gece yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına veda eden Gedson Fernandes'in önümüzdeki sezon Tottenham'da devam etmek istediği öğrenildi.



