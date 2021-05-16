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Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

16.05.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda şampiyonluğun kaybedilmesiyle birlikte 4 yıldız oyuncu takımla vedalaştı. Bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a moraller bozuldu.Sarı kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası flaş gelişmeler yaşandı.Cimbom'da 4 yıldız futbolcu hemen maçın ardından takımla vedalaştı.Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.

İŞTE TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER

ŞENER ÖZBAYRAKLI

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Galatasaray ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Şener, takımla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

ETEBO

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Kiralık sözleşmesi biten Etebo'nun dün gece İstanbul'dan ayrılarak Stoke City'ye döndüğü ifade edildi.

SARACCHI

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Galatasaray'da bir diğer kiralık isim Saracchi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildikten sonra takım arkadaşlarına veda ettiği ve önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.

GEDSON FERNANDES

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Dün gece yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına veda eden Gedson Fernandes'in önümüzdeki sezon Tottenham'da devam etmek istediği öğrenildi.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Marcelo Saracchi Oghenekaro Etebo
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