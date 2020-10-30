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Galatasaray'da Belhanda gidiyor Yunus Mallı geliyor!.

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Younes Belhanda ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Orta sahada kreatif bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, milli yıldız Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Transfer için tüm şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki futbolcuya ocak ayında imza attırmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'da Belhanda gidiyor Yunus Mallı geliyor!.

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Galatasaray ara transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

On numara pozisyonunda forma giyen Younes Belhanda'dan verim alamayan ve Faslı yıldızın durumunu masaya yatıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, arayışlarını Almanya'ya çevirdi. Cimbom, Wolfsburg'da forma giyen milli yıldız Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİYDİ!

Oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle bonservisinde indirim isteyecek olan Aslan, yıldız oyuncu ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor. 28 yaşındaki on numaraya yaz transfer döneminde F.Bahçe'de talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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