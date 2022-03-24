Galatasaray'da büyük temizlik! 8 isim gidiyor...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, önümüzdeki sezon takım bütçesinde küçülmeye gitme kararı aldı. İşte detaylar...

540 MİLYON EURO...

Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.

FEGHOULI, BABEL, ARDA

Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek.

KİRALIKLAR DA GİDECEK

Kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor da kadroda düşünülmüyor. Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak. Yönetim sezon başında Radamel Falcao'yu 3 milyon Euro tazminatla gönderirken, transfere 25 milyon Euro harcamıştı.

(Sabah)

