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Galatasaray'da büyük temizlik! 8 isim gidiyor...

24.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda hedeflerinin çok uzağında kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısını gösterdikten sonra Barcelona'ya elenen Galatasaray'da yeni sezonun planlaması yapıldı. Sarı - kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimler belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Galatasaray'da büyük temizlik! 8 isim gidiyor...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, önümüzdeki sezon takım bütçesinde küçülmeye gitme kararı aldı. İşte detaylar...

540 MİLYON EURO...

Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.

FEGHOULI, BABEL, ARDA

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Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek.

KİRALIKLAR DA GİDECEK

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Kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor da kadroda düşünülmüyor. Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak. Yönetim sezon başında Radamel Falcao'yu 3 milyon Euro tazminatla gönderirken, transfere 25 milyon Euro harcamıştı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Ryan Babel
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