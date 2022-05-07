SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Domenec Torrent tarihe geçebilir!

Galatasaray'da Domenec Torrent tarihe geçebilir!

07.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da ilginç bir istatistik gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar bugün oynayacağı maçı kaybederse lig tarihinin en çok mağlubiyet aldığı sezondaki rekorunu egale edecek. 2010-2011 sezonunda resmi karşılaşmalarda 17 kez mağlubiyet alarak tarihinde en çok yenildiği dönemi yaşayan sarı kırmızılılar, bugün Medipol Başakşehir deplasmanında da kaybederse bu rekoru tekrarlamış olacak. Sosyal medyada bu olay dalga konusu olmuş durumda...

Galatasaray'da Domenec Torrent tarihe geçebilir!

Galatasaray bu akşam ilginç bir karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü olarak sahaya çıkacak olan Domenec Torrent, olası bir mağlubiyet halinde tarihe bir çentik daha atacak. Kulüp tarihinin en başarısız sezonunu geride bırakmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda olası bir Başakşehir mağlubiyeti, yenilgi rekorunun da egale edilmesine sebebiyet verecek. 2010-2011 sezonunda resmi maçlarda 17 kez mağlubiyet alarak tarihinde en çok yenildiği dönemi yaşayan Galatasaray, bugün de kaybederse bu rekoru tekrarlamış olacak.

MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI 1.24

domenec_torrentten_veda_226ab_800

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven’a 5-1 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ise tek yenilgisini Barcelona’ya karşı 2-1’lik skorla almıştı. Şu ana kadar ligde 14 mağlubiyeti olan Galatasaray, Başakşehir’e de yenilmesi halinde en fazla maç kaybettiği 2010-11 sezonunun rakamına imza atacak. Şu anda maç başına puan ortalaması da 1.24 olan Torrent, Galatasaray tarihinin en başarısız sezonunu geçirmesinde önemli pay sahibi olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Elmas gitmeden 3 dünya yıldızını alıyor!Burak Elmas gitmeden 3 dünya yıldızını alıyor!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!
Arda'nın yeni adresini açıkladı!Arda'nın yeni adresini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Fenerbahçelileri çıldırtacak imza!

Fenerbahçelileri çıldırtacak imza!

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Herkes Beşiktaş derken Fenerbahçe araya girdi...

Herkes Beşiktaş derken Fenerbahçe araya girdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.