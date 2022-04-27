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Galatasaray'da Efe Güven ile yollar ayrıldı

27.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, kadın basketbol takımı başantrenörü Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da Efe Güven ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da 4 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Efe Güven ile yollar ayrıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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