Galatasaray'da Emin Bayram 2. maçına çıktı

Galatasaray’da Medipol Başakşehir karşılaşmasında 53. dakikada Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıkınca genç stoper Emin Bayram oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcuya böylece bu sezon ikinci kez şans verdi. Emin, daha önce Konyaspor deplasmanında son dakikalarda süre almıştı.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Emin Bayram,"İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

