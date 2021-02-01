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Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

01.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. 17 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Galatasaray'da Emin Bayram, TFF 1. L ig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. Genç savunma oyuncusunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Jesse Sekidika Konyaspor'a Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı.

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