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Galatasaray'da Eren Derdiyok sevinci

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Eren Derdiyok, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray'da Eren Derdiyok sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana 25 dakika süren hareket gelişim çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dar alanda pas destek çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Eren Derdiyok, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Selçuk İnan, sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içi hematom (kanama) oluşan Ryan Donk, takımdan ayrı özel bir çalışmaya tabi tutuldu.

Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, milli takım kamplarında bulundukları için antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


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eren derdiyok Galatasaray

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