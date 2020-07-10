SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Falcao krizi! Yalanı ortayı çıktı...

Galatasaray'da Falcao krizi! Yalanı ortayı çıktı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Falcao krizi! Yalanı ortayı çıktı...

Galatasaray'da sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kritik maçlarda görev alamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Gaziantep FK maçında sakatlanan yıldız futbolcunun arka adelesinde 1. derece zorlanma tespit edilmişti. Normalde 1 haftada sahalara dönmesi gereken Kolombiyalı yıldız son 3 maçta forma giyemedi.

Takvim'de yer alan habere göre sağlık kurulunun "Oynar" raporuna rağmen Falcao'nun "Ağrılarım var" dediği ve sahaya çıkmak istemediği belirtiliyor. Falcao'nun oynanamak için yalan söylediği ve bu duruma Fatih Terim'in çok kızdığı öğrenildi.Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 22 maça çıkan Falcao, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Fatih Terim kaleye onu istediFatih Terim kaleye onu istedi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Fatih Terim kaleye onu istedi

Fatih Terim kaleye onu istedi

Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!

Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
11 gol çok bile size, getirdiniz ortalığı ayağa kaldırdınız, bütün takımlara gövde gösterisi yaptınız, sonra balon patladı Allah işte öyle elinize ayağınıza dolanır, şimdi aldınız başınıza belayı kurtulun bakalım nasıl kurtulacaksınız, senelik 7 milyon euro alan adam takımdan ayrılır mı size hayatınızın kazığını attı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Falcao krizi! Yalanı ortayı çıktı...

Falcao'da büyük kriz! Hiçe saydı ve ortalık karıştı...

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük tepkilere yanıtsız kalmadı!

''Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz''

Galatasaray'da Fatih Terim kaleye Volkan Babacan'ı istedi!

Fatih Terim kaleye onu istedi

PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza kesti

PFDK'dan G.Saraylı yıldıza 2 maç ceza!

Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması

Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray'dan yabancı kuralı isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.