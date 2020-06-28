Galatasaray'da Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, "Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey. Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı.. Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz." dedi.
Fatih Terim,"Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür" açıklamasını yaptı.
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