Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Transfer döneminde gençleşen Galatasaray, Avrupa'da Lazio'yu 1-0 yenerken koşu mesafesinde 118 km'yi zorlamıştı. Alanyaspor maçında 114 km koşan sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nun yokluğu Kayseri deplasmanında hissedildi. Mücadelen uzak ve kötü futbol sonrası Fatih Terim harekete geçti.

TEK GEÇEN İSİM GUSTAVO

105.2 km ile Kayserispor'un gerisinde kalan Galatasaray'da 10 km koşu mesafesini geçen tek isim 11 km ile yeni transfer Gustavo Assunçao oldu. Brezilyalı ön liberoyu takım içinde 9.8 km ile DeAndre Yedlin takip ederken, Victor Nelsson 9.7 ve Alpaslan ÖZtürk 9.4 km koştu.

10 KM'DEN AZ KOŞMAK YASAK

Terim, sahada 90 dakika kalan oyuncularından koşu mesafesinde 10 km'nin altında kalmamalarını istedi. Pazar günü Göztepe maçına tempolu ve önde baskılı başlamayı planlayan Terim, galibiyetin şifresini hareketli oyun olarak görüyor.

BERKAN, CICALDAU VE HALİL...

Koşu mesafesinde 13 km'yi zorlayan Berkan da ilk 11'e dönüyor. Gol bölgelerine sürpriz koşular yapan Cicaldau ise formasını temposuz oynayan Feghouli'den geri alacak. Forvette Mustafa Muhammed'in yerine tercih edilecek Halil Dervişoğlu da hücum presi başlatan isim olacak. [Sabah/Mehmet Özcan]

G.SARAY MARCAO'YU ARIYOR

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon ligde gol yemediği tek maç olan Giresun deplasmanında Marcao görev yapmıştı. Brezilyalı stoperin cezasında savunmada Luyindama, Nelsson ve Alpaslan şans bulurken sarı-kırmızılılar Marcao'nun yokluğunda 5 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı. 25 yaşıındaki oyuncu Göztepe, Rize ve Konya maçları ile birlikte cezasını tamamlayacak ve 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.



