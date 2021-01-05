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Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 13:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim cezasını tamamlayacak

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

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