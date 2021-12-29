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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonunda ateş püskürdü! ''Bunun adı beceriksizlik!''

29.12.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrası konuştu. Terim, "1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Bunun adı beceriksizlik" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim maç sonunda ateş püskürdü! ''Bunun adı beceriksizlik!''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'a elendikleri kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNUN ADI BECERİKSİZLİK"

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Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Sıradışılığı meydana getiren biziz. Basit bir maçı komplike, sıkıntılı hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... Organizasyonla pozisyonlara gireceksin, müthiş zevk veren oynadığın bir oyunda maalesef doğru yerde, doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı. 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Bunun adı beceriksizlik." dedi.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

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Hakem kararları hakkında konuşmayacağını vurgulayan Fatih Terim "Gereksiz 10 kişi kaldık santrada. Hiç gereği yoktu. 6. dakika bitti, 7. dakika da bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez zaten. Söylenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BU BİZE YAKIŞMADI"

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Elenmelerini Galatasaray'a yakıştıramadığını söyleyen Terim "Maalesef genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyuna nasıl izah edersiniz... Bir teknik adam olarak çok zor. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme gibi bir günüydü bugün. Bu da doğru bir şey değil. Oyunu koparacak pozisyonlarda. Oradaki en doğru hareket neyse onu yapmak lazım. Sizden 1 fazla avantajlı kim varsa ona vermek lazım. Onu da yapamadık. Penaltılarla elendik. 1-0 da yenilseniz, 3-2'de de eleniyorsunuz, penaltılarda da eleniyorsunuz. Elendikten sonra nasıl elendiğinizin önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Hoş bir şey değil. Bu bize yakışmadı, olmadı. Bu oyunun karşılığı da bu değildi açıkçası." dedi.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR YIL YOK"

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Genç projelerinde inatçı olacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini söyleyen Terim "Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle beraber yola devam edeceğiz. İnatla bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi. Zaman zaman eleniriz tabii ama böyle oynayıp elenmek hoş değil." açıklamasını yaptı.

TRANSEFR SORUSUNA YANIT

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Transfer sorusuna yanıt veren Terim "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da. O yüzden başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. İlla şu şöyle, bu böyle diye bir kaide yok. İçinde bulunduğumuz durum gerek ülkenin, gerek Galatasaray'ın çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
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