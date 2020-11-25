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Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Öztürk...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Muslera'nın sakatlığı, Okan'ın da rahatsızlığı nedeniyle kaleyi tekrar devralan Fatih Öztürk, Kayseri maçındaki performansıyla yine sınıfta kaldı. Tecrübeli kaleci ile sarı kırmızıların yolları ayıracağı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Öztürk...

Geçen sezon Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocuk devralmıştı. Ancak Okan'ın performansı teknik heyeti mutlu etmedi. Bu gelişmenin ardından yeni sezon için Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file Fatih'in, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol yiyen Fatih Öztürk, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fatih GS ye göre değil.hemen gitsin
GÖNERMEYİN İYİYDİ YAWWWW
80 dk top oyna 1 sefer gelsinler gol ye
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