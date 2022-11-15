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Galatasaray'da Gomis krizi patladı! Okan Buruk ile özel görüşme...

15.11.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Icardi'nin yükselen performansı sonrası iyiden iyiye yedek kulübesine hapsoldu. Kariyerinin son dönemlerini yaşayan Fransız golcü, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Okan Buruk'un bu talebe yanıtı çok sert oldu.

Galatasaray'da Gomis krizi patladı! Okan Buruk ile özel görüşme...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Icardi'nin yükselen grafiği Galatasaraylıları mutlu etse de Gomis için pek de iyi haber anlamı taşımıyor. Formayı Arjantinli yıldıza kaptıran Gomis, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini Dursun Özbek yönetimine iletti.

SON 4 MAÇTA 6 DAKİKA OYNAYABİLDİ

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Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan, diğer maçta da yalnızca 6 dakika forma giyebilen Gomis, kendisine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini açıkca dile getirdi. Fakat bu isteğe Okan Buruk'tan sert bir yanıt geldi.

"GİTMİYORSUN!"

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Okan Buruk'un Gomis'i kaybetmek istememesi ve onun tecrübelerinden yararlanmayı planlaması Fransız golcünün planlarını bozdu. Gomis ile özel bir görüşme yapan Buruk, "Sen bu takımın en önemli oyuncularındansın. Seni sürekli kullanacağım, lig çok uzun bir maraton. Şimdilik hiçbir şeye gitmiyorsun!" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk gomis

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