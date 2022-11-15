Galatasaray'da Gomis krizi patladı! Okan Buruk ile özel görüşme...

Icardi'nin yükselen grafiği Galatasaraylıları mutlu etse de Gomis için pek de iyi haber anlamı taşımıyor. Formayı Arjantinli yıldıza kaptıran Gomis, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini Dursun Özbek yönetimine iletti.

SON 4 MAÇTA 6 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan, diğer maçta da yalnızca 6 dakika forma giyebilen Gomis, kendisine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini açıkca dile getirdi. Fakat bu isteğe Okan Buruk'tan sert bir yanıt geldi.

"GİTMİYORSUN!"

Okan Buruk'un Gomis'i kaybetmek istememesi ve onun tecrübelerinden yararlanmayı planlaması Fransız golcünün planlarını bozdu. Gomis ile özel bir görüşme yapan Buruk, "Sen bu takımın en önemli oyuncularındansın. Seni sürekli kullanacağım, lig çok uzun bir maraton. Şimdilik hiçbir şeye gitmiyorsun!" ifadelerini kullandı.

