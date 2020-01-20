Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi için PSG iddiası

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendine yeni bir takım arayan Steven Nzonzi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan habere göre; PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in menajeri Pini Zahavi, Steven Nzonzi'nin yakın çevresiyle Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin henüz sadece 'soruşturma' aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde durumun netlik kazanacağı belirtildi.

'PSG'DE OYNAMAK ÇOK GÜZEL BİR FIRSATTIR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Lyon ve PSG iddiaları hakkında konuşan Steven Nzonzi, "Henüz hiçbir şey net değil. Olympique Lyon çok iyi bir takım. Ancak her şey gelecek teklife bağlı. Ben bir Parisliyim ve bütün ailem Paris'te. Her Parisli için PSG gibi bir takımda oynamak çok güzel bir fırsattır" ifadelerini kullanmıştı.

Takıma bir orta saha kazandırmak isteyen PSG'nin Juventus forması giyen Emre Can ve Napoli forması giyen Allan ile de ilgilendiği biliniyor.

(Sporx)

