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G.Saray'da PSG öncesi sakatlık şoku!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2019 18:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'da PSG maçı öncesi Lemina şoku yaşanıyor! Galatasaray, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

G.Saray'da PSG öncesi sakatlık şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mario Lemina psg Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
psg gsnin icinder gecer..
5 olacagına 6 olur ...
sanki ne yapacak
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