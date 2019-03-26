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Galatasaray'da Mitroglou'dan sonra Diagne de milli maçta sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2019 22:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Konstantinos Mitroglou da Yunanistan - Liechtenstein maçında sakatlanmıştı.

Galatasaray'da Mitroglou'dan sonra Diagne de milli maçta sakatlandı

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşındı.

Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi. Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.

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