Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e dev teklif! 127 milyon...

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed için transfer iddiası ortaya atıldı. Taliplerinin her geçen gün arttığı Mısırlı oyuncu için yeni bir takım gemileri yaktı...

127 MİLYON TL

Atalanta yetkililerinin Mostafa Muhammed ile sözleşme için ilk teklif sunmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Mohamed için sarı-kırmızılıların kapısını 8 milyon euro yaklaşık 127 milyon TL'lik bir teklifle çalacağı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray, Mısırlı golcüsü için 8 milyon euro civarı bir resmî teklifin gelmesi durumda Mostafa Mohamed'in satışına onay vereceği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın yanı sıra, Lille ve Marsilya da yakın takipte. Bu sezon Galatasaray ile 36 maça çıkan Mısırlı golcü 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

(AKŞAM)



