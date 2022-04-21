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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e dev teklif! 127 milyon...

21.04.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin yanında transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in talipleri artmaya devam ediyor. Fransa Ligi'nden Lille ve Marsilya'nın ardından Atalanta'nın da Mostafa Mohamed için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray, Atalanta'nın gözden çıkardığı 8 milyon euroya sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşmesi an meselesi...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e dev teklif! 127 milyon...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed için transfer iddiası ortaya atıldı. Taliplerinin her geçen gün arttığı Mısırlı oyuncu için yeni bir takım gemileri yaktı...

127 MİLYON TL

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Atalanta yetkililerinin Mostafa Muhammed ile sözleşme için ilk teklif sunmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Mohamed için sarı-kırmızılıların kapısını 8 milyon euro yaklaşık 127 milyon TL'lik bir teklifle çalacağı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFE SICAK BAKIYOR

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Galatasaray, Mısırlı golcüsü için 8 milyon euro civarı bir resmî teklifin gelmesi durumda Mostafa Mohamed'in satışına onay vereceği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın yanı sıra, Lille ve Marsilya da yakın takipte. Bu sezon Galatasaray ile 36 maça çıkan Mısırlı golcü 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

(AKŞAM)


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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