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Galatasaray'da Muslera'nın yerine sürpriz isim! 6 ay kiralık...

02.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Muslera, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle formasına kavuşamıyor.Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferi yapacak olan Galatasaray çareyi yine Uruguay'da buldu. Sarı-Kırmızılı ekip Muslera'nın da onayıyla sürpriz ismi gündeme aldı ve görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera'nın yerine sürpriz isim! 6 ay kiralık...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve sezonu yüksek ihtimalle kapatan Muslera'nın alternatifi bulundu. Herkes Türk kaleci beklerken Galatasaray yönetimi sürprize imza attı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEMDE

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Sarı-kırmızılılar, milli takımda Fernando Muslera’nın yedeği olan Kewin Emiliano Dawson’u gündemine aldı. Uruguay’da Penerol kalesini koruyan 29 yaşındaki eldivenin 6 aylığına kiralanması için Galatasaray çalışma başlattı. Galatasaray'ın bu hamlesinde Muslera’nın da etkili olduğu iddia edildi. Tecrübeli kaleci ile anlaşarak 6 aylığına yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar yine Uruguaylı eldivenin referansı ile hareket etme kararı aldı. Muslera’nın milli takımdaki yedeği Dawson’un 6 aylığına kiralanmasının en uygun yol olduğu fikri ön plana çıktı.

GELECEK SEZON YENİDEN MUSLERA

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Bu hamleyle 1 numara problemini çözmek isteyen sarı-kırmızılılar hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’ni riske etmek istemediği bildirildi. Muslera’nın da vatandaşının ikna olmasında etkili rol oynayacağı belirtildi. Muslera ise gelecek iki sezon tekrar kaleyi devralacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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