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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Messi, Neymar ve Mbappe'ye rakip olacak

28.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera efsanesi son bulabilir. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten yıldız oyuncuya Fransa'nın Rennes ekibi resmen talip oldu. Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice yaptığı açıklamada açık açık Muslera'yı istediklerini söyledi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 36 yaşındaki Muslera; Neymar, Messi ve Mbappe'ye rakip olacak.

Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Messi, Neymar ve Mbappe'ye rakip olacak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice, 28 yaşındaki Alfred Gomis'in yerine tecrübeli bir kaleci aradıklarını söyledi. L'Equipe'e konuşan Maurice, "Alfred Gomis, önümüzdeki sezon takımın birinci kalecisi olmayacak. Kötü bir sezon geçirmedi ancak bir kaleci aradığımızı ona da söyledik." dedi.

MUSLERA'YI AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

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Doğan Alemdar'a güvendiklerini söyleyen Maurice, "20 yaşında ve 1-2 yıl içinde sıçrama yapmasını beklediğimiz bir kalecimiz var. Doğan, belki de gelecekteki birinci kalecimiz olacak. Ancak bizim öncelikli hedefimiz tecrübeli bir kaleci alıp hem Doğan'ın gelişimine yardımcı olmak hem de takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da listelerinde olduğunu söyleyen Maurice, "Fernando Muslera, Yann Sommer ve Steve Mandanda, bu 3 isim de tam olarak kafamdaki profile uygunlar. 3 oyuncu için de bazı girişimlerimiz oldu ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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