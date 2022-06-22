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Galatasaray'da Okan Buruk imzayı atıyor!

22.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Buruk, Galatasaray ile cuma günü resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk imzayı atıyor!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor.

Sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı ve Fransa'dan İstanbul'a gelen genç teknik adam, resmi sözleşmeye imza atacak.

Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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