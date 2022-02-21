Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, 1 yıl sonra geri döndü!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ilk 11'i dikkat çekti.
Kalede Inaki Pena'ya görev veren İspanyol teknik direktör, stoper ikilisinde Marcao ve Nelsson'u sahaya sürdü. Sağ bekte Omar Elabdellaoui forma şansı bulurken, sol bekte Ömer Bayram yer aldı.
Sarı - kırmızılılarda yaşadığı talihsiz kaza sonrası uzun süre formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui, 422 gün sonra ilk 11'e geri dönmüş oldu.
Domenec Torrent, orta saha ikilisini Taylan ve Pulgar'dan oluştururken, hücum hattının sağında Babel, solunda Kerem Aktürkoğlu görev aldı.
Forvet arkasında Halil Dervişoğlu'na şans veren Torrent, ileri uçta Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum