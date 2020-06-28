Galatasaray'da Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Pes etmeyeceğiz"

Galatasaray'da bu sezon özellikle yaptığı asistlerle dikkat çeken Ömer Bayram, Başakşehir maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Ömer Bayram,"Pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki bütün maçları kazanıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sonuna kadar inanıp devam edeceğiz." dedi.
Ömer Bayram, "Sakatlarımız var, oynayan oynamayan herkes elinden geleni yaptı. Maça da iyi başladık. Beklenmedik anda gol yedik ama yine de direncimizi gösterdik. Zor bir karşılaşmaydı, elimizden geleni yaptık, üzgünüz. Pes etmeyeceğiz, her maç bizim için bir final." açıklamasını yaptı.
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