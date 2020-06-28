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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Pes etmeyeceğiz"

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan Ömer Bayram, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Pes etmeyeceğiz"

Galatasaray'da bu sezon özellikle yaptığı asistlerle dikkat çeken Ömer Bayram, Başakşehir maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Ömer Bayram,"Pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki bütün maçları kazanıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sonuna kadar inanıp devam edeceğiz." dedi.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR FİNAL"

Ömer Bayram, "Sakatlarımız var, oynayan oynamayan herkes elinden geleni yaptı. Maça da iyi başladık. Beklenmedik anda gol yedik ama yine de direncimizi gösterdik. Zor bir karşılaşmaydı, elimizden geleni yaptık, üzgünüz. Pes etmeyeceğiz, her maç bizim için bir final." açıklamasını yaptı.

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