Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonu isyan etti: Utanmamız lazım

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Denizlispor'a penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşma sonrasında konuştu.

"UTANÇ VERİCİ, UTANMAMIZ LAZIM"

Elenmenin utanç verici olduğunu söyleyen Bayram, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki 10 bile olabilirdi. Ancak hikaye anlatmış oluyorum sonuca bakınca. Elendik. Utanç verici. Utanmamız lazım. Camiamızdan, hocamızdan utanmamız lazım bu elenme sonrası. Özür dilememiz gerekiyor. O kadar çok pozisyona giriyorsan açık ara farkla kazanman lazım." dedi.

