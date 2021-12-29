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Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonu isyan etti: Utanmamız lazım

29.12.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ömer Bayram, Denizlispor maçı sonrasında konuştu. Maç sonunda adeta isyan eden tecrübeli oyuncu, "Elendik. Utanç verici. Utanmamız lazım. Camiamızdan, hocamızdan utanmamız lazım bu elenme sonrası. Özür dilememiz gerekiyor." dedi.

Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonu isyan etti: Utanmamız lazım

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Denizlispor'a penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşma sonrasında konuştu.

"UTANÇ VERİCİ, UTANMAMIZ LAZIM"

Elenmenin utanç verici olduğunu söyleyen Bayram, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki 10 bile olabilirdi. Ancak hikaye anlatmış oluyorum sonuca bakınca. Elendik. Utanç verici. Utanmamız lazım. Camiamızdan, hocamızdan utanmamız lazım bu elenme sonrası. Özür dilememiz gerekiyor. O kadar çok pozisyona giriyorsan açık ara farkla kazanman lazım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ömer Bayram
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