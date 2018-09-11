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Galatasaray'da Serdar Aziz takımla çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Serdar Aziz takımla çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında lider Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, sürat ve taktik çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Milli takım kampında sakatlanan Serdar Aziz'in idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Maicon Roque'nin ise fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç'i 3-2 yendiği maçta forma giyen Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın ise yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Milli takım kamplarından dönerek takımla çalışmaya başlayan Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli'nin ardından Fernando Muslera'nın da antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

Nijerya Milli Takımı'nın kampında bulunan Henry Onyekuru'nun ise idmana katılmadığı aktarıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray serdar aziz

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