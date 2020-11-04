Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...

Yaz transfer döneminde mali sıkıntılar nedeniyle eli kolu bağlanan ve istenen takviyelerin tamamını gerçekleştiremeyen Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.Şampiyonluğu kaptırması durumunda 50 milyon euro'luk gelirden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda adeta ayrılık rüzgarı yaşanacak.
Sporx'in haberine göre; Performansından memnun kalınmayan, düzgün fiyatla satılma planlanan ve sözleşmesi bitecek olan futbolcular şeklinde 3 grup halinde toplamda 14 futbolcuya veda edilecek.
Bu sezon Galatasaray ile hiçbir resmi maça çıkmayan Valentine Ozornwafor ocak ayında kiralık olarak gönderilecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2023
Geçtiğimiz sezondan itibaren beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı'yla sezon başında yollar ayrılmak istenmişti.Sözleşme feshine yanaşmayan tecrübeli sağ beke en kötü sezon sonunda veda edilecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Daha önce yabancı sınırı nedeniyle yarım sezon kadro dışı bırakılan Martin Linnes'in sözleşmesi yenilenmeyecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Saracchi ve Linnes'in arka planında kalan Emre Taşdemir de sezon sonunda takıma veda edecek isimler arasında.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Disiplinsiz hareketleri nedeniyle gözden çıkarılan ve sezon başında satış listesine koyulan Younes Belhanda için 2 plan mevcut.
Belhanda ya devre arasında makul bir fiyata satılacak ya da sezon sonunda para kazandırmadan Florya'ya veda edecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Etebo'nun performansı yeterli bulunmadı. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Belhanda ile birlikte takımın tartışmalı isimlerinden Sofiane Feghouli için tüm satış opsiyonları zorlanacak.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Geçtiğimiz sezon Ajax'a gönderilen ve sezon başında sözleşme feshi de dahil ayrılık için tüm seçenekler denenen Babel için de yolın sonu geldi
33 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022
Cimbom'da fazla forma şansı bulamayan ve yakaladığı şansları değerlendirmeyen Jesse Sekidika devre arası ya da sezon sonu gönderilecek.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2024
13 milyon euro'luk bonservisiyle olay adam haline gelen Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği son şansı da değerlendiremedi.
Sarı-kırmızılıların en büyük hayal kırıklığı transferleri arasında gösterilen Diagne'nin de Aslan ile yolları ayrılacak.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2023
Geçtiğimiz sezon sürpriz bir performansla herkesi şaşırtan Ömer Bayram, hem maaşında indirim yapılmak istenmesi hem de sözleşmesinin uzatılmamasından dolayı bu yıl ciddi bir performans düşüşü yaşadı.
Ekstra bir durum gerçekleşmediği sürece Bayram da sezon sonunda ayrılacak.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Fatih Terim'in jokeri Ryan Donk, bu sezon adeta kulübeye hapsoldu. Hollanda yıldızın sözleşme yenilemesi beklenmiyor.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021
Birçok ayrılığın yaşanacağı bir dönemde Galatasaray'ın bütçe yaratabilmek adına bir numaralı silahı Marcao.
Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alsa da yeni bir kadro kurabilmek için ayrılık zoraki gözüküyor.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022
Marcao için geçerli olan süreç defanstaki partneti Christian Luyindama için de mevcut.
Hareketli bir transfer dönemi yaşanması planlanan sarı-kırmızılılarda bütçe yaratabilmek adına Luyindama da satılabilir.
Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022
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