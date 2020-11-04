Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...

Geçtiğimiz sezondan itibaren beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı'yla sezon başında yollar ayrılmak istenmişti.Sözleşme feshine yanaşmayan tecrübeli sağ beke en kötü sezon sonunda veda edilecek.

Bu sezon Galatasaray ile hiçbir resmi maça çıkmayan Valentine Ozornwafor ocak ayında kiralık olarak gönderilecek.

Sporx'in haberine göre; Performansından memnun kalınmayan, düzgün fiyatla satılma planlanan ve sözleşmesi bitecek olan futbolcular şeklinde 3 grup halinde toplamda 14 futbolcuya veda edilecek.

Yaz transfer döneminde mali sıkıntılar nedeniyle eli kolu bağlanan ve istenen takviyelerin tamamını gerçekleştiremeyen Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.Şampiyonluğu kaptırması durumunda 50 milyon euro'luk gelirden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda adeta ayrılık rüzgarı yaşanacak.

EMRE TAŞDEMİR

Saracchi ve Linnes'in arka planında kalan Emre Taşdemir de sezon sonunda takıma veda edecek isimler arasında.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

YOUNES BELHANDA

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle gözden çıkarılan ve sezon başında satış listesine koyulan Younes Belhanda için 2 plan mevcut.

Belhanda ya devre arasında makul bir fiyata satılacak ya da sezon sonunda para kazandırmadan Florya'ya veda edecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

OGHENEKARO ETEBO

Sezon başında Stoke City'den kiralanan Etebo'nun performansı yeterli bulunmadı. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

SOFIANE FEGHOULI

Belhanda ile birlikte takımın tartışmalı isimlerinden Sofiane Feghouli için tüm satış opsiyonları zorlanacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

RYAN BABEL

Geçtiğimiz sezon Ajax'a gönderilen ve sezon başında sözleşme feshi de dahil ayrılık için tüm seçenekler denenen Babel için de yolın sonu geldi

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022

JESSE SEKIDIKA

Cimbom'da fazla forma şansı bulamayan ve yakaladığı şansları değerlendirmeyen Jesse Sekidika devre arası ya da sezon sonu gönderilecek.