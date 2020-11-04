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Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 22:56 | Son Güncelleme

Sezona flaş bir başlangıç yapmasına rağmen üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte büyük düşüş yaşayan Galatasaray adeta sil baştan yeniden yapılanacak. Devre arası ve sezon sonu olmak üzere toplam 14 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...

Yaz transfer döneminde mali sıkıntılar nedeniyle eli kolu bağlanan ve istenen takviyelerin tamamını gerçekleştiremeyen Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.Şampiyonluğu kaptırması durumunda 50 milyon euro'luk gelirden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda adeta ayrılık rüzgarı yaşanacak.

Sporx'in haberine göre; Performansından memnun kalınmayan, düzgün fiyatla satılma planlanan ve sözleşmesi bitecek olan futbolcular şeklinde 3 grup halinde toplamda 14 futbolcuya veda edilecek.

İŞTE O FUTBOLCULAR

VALENTINE OZORNWAFOR

Bu sezon Galatasaray ile hiçbir resmi maça çıkmayan Valentine Ozornwafor ocak ayında kiralık olarak gönderilecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2023

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezondan itibaren beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı'yla sezon başında yollar ayrılmak istenmişti.Sözleşme feshine yanaşmayan tecrübeli sağ beke en kötü sezon sonunda veda edilecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

MARTIN LINNES

Daha önce yabancı sınırı nedeniyle yarım sezon kadro dışı bırakılan Martin Linnes'in sözleşmesi yenilenmeyecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

EMRE TAŞDEMİR

Saracchi ve Linnes'in arka planında kalan Emre Taşdemir de sezon sonunda takıma veda edecek isimler arasında.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

YOUNES BELHANDA

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle gözden çıkarılan ve sezon başında satış listesine koyulan Younes Belhanda için 2 plan mevcut.

Belhanda ya devre arasında makul bir fiyata satılacak ya da sezon sonunda para kazandırmadan Florya'ya veda edecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

OGHENEKARO ETEBO

Sezon başında Stoke City'den kiralanan Etebo'nun performansı yeterli bulunmadı. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

SOFIANE FEGHOULI

Belhanda ile birlikte takımın tartışmalı isimlerinden Sofiane Feghouli için tüm satış opsiyonları zorlanacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

RYAN BABEL

Geçtiğimiz sezon Ajax'a gönderilen ve sezon başında sözleşme feshi de dahil ayrılık için tüm seçenekler denenen Babel için de yolın sonu geldi

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022

JESSE SEKIDIKA

Cimbom'da fazla forma şansı bulamayan ve yakaladığı şansları değerlendirmeyen Jesse Sekidika devre arası ya da sezon sonu gönderilecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2024

MBAYE DIAGNE

13 milyon euro'luk bonservisiyle olay adam haline gelen Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği son şansı da değerlendiremedi.

Sarı-kırmızılıların en büyük hayal kırıklığı transferleri arasında gösterilen Diagne'nin de Aslan ile yolları ayrılacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2023

ÖMER BAYRAM

Geçtiğimiz sezon sürpriz bir performansla herkesi şaşırtan Ömer Bayram, hem maaşında indirim yapılmak istenmesi hem de sözleşmesinin uzatılmamasından dolayı bu yıl ciddi bir performans düşüşü yaşadı.

Ekstra bir durum gerçekleşmediği sürece Bayram da sezon sonunda ayrılacak.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

RYAN DONK

Fatih Terim'in jokeri Ryan Donk, bu sezon adeta kulübeye hapsoldu. Hollanda yıldızın sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2021

MARCAO

Birçok ayrılığın yaşanacağı bir dönemde Galatasaray'ın bütçe yaratabilmek adına bir numaralı silahı Marcao.

Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alsa da yeni bir kadro kurabilmek için ayrılık zoraki gözüküyor.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022

CHRISTIAN LUYINDAMA

Marcao için geçerli olan süreç defanstaki partneti Christian Luyindama için de mevcut.

Hareketli bir transfer dönemi yaşanması planlanan sarı-kırmızılılarda bütçe yaratabilmek adına Luyindama da satılabilir.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2022

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